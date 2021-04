Atp Cagliari 2021: Simon batte Travaglia in rimonta, lotta e resa in tre set dell’italiano (Di martedì 6 aprile 2021) Gilles Simon ha sconfitto Stefano Travaglia, al primo turno dell’Atp 250 di Cagliari 2021. Il talentuoso atleta francese ha superato l’azzurro per 1-6, 6-3, 6-4, dimostrando tecnica e carisma, voglia di non gettare la spugna e istinto del campione. Travaglia ha letteralmente dominato il primo parziale, facendo la voce grossa con il dritto e non concedendo chance d’iniziativa all’avversario. Dopo lo spettacolo messo in pratica dall’ascolano, nel set primordiale, Simon è salito in cattedra con difesa e contrattacco strepitosi, sino ad attanagliare l’onda d’urto italiana. Il transalpino ha trovato il bandolo della matassa agevolmente, dopo aver sofferto per lunghi tratti dell’incontro, grazie alla propria indole tutt’altro che arrendevole. Simon è riuscito a pungere più e ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Gillesha sconfitto Stefano, al primo turno dell’Atp 250 di. Il talentuoso atleta francese ha superato l’azzurro per 1-6, 6-3, 6-4, dimostrando tecnica e carisma, voglia di non gettare la spugna e istinto del campione.ha letteralmente dominato il primo parziale, facendo la voce grossa con il dritto e non concedendo chance d’iniziativa all’avversario. Dopo lo spettacolo messo in pratica dall’ascolano, nel set primordiale,è salito in cattedra con difesa e contrattacco strepitosi, sino ad attanagliare l’onda d’urto italiana. Il transalpino ha trovato il bandolo della matassa agevolmente, dopo aver sofferto per lunghi tratti dell’incontro, grazie alla propria indole tutt’altro che arrendevole.è riuscito a pungere più e ...

