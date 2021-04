Atomic Heart: l'affascinante 'BioShock sovietico' in un nuovo lungo video gameplay di 22 minuti (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo essere sparito dai radar per un lungo periodo di tempo, Atomic Heart è finalmente riemerso. L'affascinante sparatutto ispirato all'amato BioShock ha già svelato vari aspetti come la sua modalità fotografica o i suoi elementi di ray-tracing. Ora, possiamo dare un approfondito sguardo a questo affascinante titolo grazie a un nuovo video. Per gentile concessione di GameCross, abbiamo ricevuto poco meno di 22 minuti di gameplay dalla fase pre-alpha. Alcune parti del video mostrano i momenti salienti di quelle che sembrano essere varie azioni e sequenze di gioco, mentre il resto è più vicino a una demo tradizionale. Possiamo vedere molti nemici, ambientazioni e armi diversi in azione. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo essere sparito dai radar per unperiodo di tempo,è finalmente riemerso. L'sparatutto ispirato all'amatoha già svelato vari aspetti come la sua modalità fotografica o i suoi elementi di ray-tracing. Ora, possiamo dare un approfondito sguardo a questotitolo grazie a un. Per gentile concessione di GameCross, abbiamo ricevuto poco meno di 22didalla fase pre-alpha. Alcune parti delmostrano i momenti salienti di quelle che sembrano essere varie azioni e sequenze di gioco, mentre il resto è più vicino a una demo tradizionale. Possiamo vedere molti nemici, ambientazioni e armi diversi in azione. Leggi altro...

