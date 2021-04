AstraZeneca, la doccia fredda dall’Ema: “Un nesso tra le vaccinazioni e le trombosi c’è” (Di martedì 6 aprile 2021) Vaccino AstraZeneca, la brutta sorpresa: il nesso con le trombosi c’è. L’Ema si ricrede. “Aveva detto solo una settimana fa che “non è provato il rapporto di causa-effetto tra i casi di trombosi e la vaccinazione“. Ma ora, alla luce delle ultime verifiche di farmacosorveglianza su AstraZeneca, l’Ema rivede il suo giudizio: il nesso esiste, anche se “non è chiaro quale sia il meccanismo“. Lo rivela il Messaggero. Sono arrivati in queste ore gli aggiornamenti e gli approfondimenti. AstraZeneca: l’Ema aggiorna i suoi studi Sospeso per tutti in Olanda; fino al 15 aprile in Norvegia e Danimarca; limitato agli over60 in Germania e agli over55 in Francia, ora su AstraZeneca l’Ema sta aggiornando i suoi studi: i casi di trombosi – scrive il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) Vaccino, la brutta sorpresa: ilcon lec’è. L’Ema si ricrede. “Aveva detto solo una settimana fa che “non è provato il rapporto di causa-effetto tra i casi die la vaccinazione“. Ma ora, alla luce delle ultime verifiche di farmacosorveglianza su, l’Ema rivede il suo giudizio: ilesiste, anche se “non è chiaro quale sia il meccanismo“. Lo rivela il Messaggero. Sono arrivati in queste ore gli aggiornamenti e gli approfondimenti.: l’Ema aggiorna i suoi studi Sospeso per tutti in Olanda; fino al 15 aprile in Norvegia e Danimarca; limitato agli over60 in Germania e agli over55 in Francia, ora sul’Ema sta aggiornando i suoi studi: i casi di– scrive il ...

