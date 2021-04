Anche l'Fmi propone di aumentare le tasse ai ricchi per colmare le diseguaglianze" (Di martedì 6 aprile 2021) La pandemia di Coronavirus ha aumentato il divario di reddito tra i più ricchi e i più poveri aumentando le già forti disuguaglianze mondiali. Per porre un freno a questa situazione Anche il Fondo ... Leggi su europa.today (Di martedì 6 aprile 2021) La pandemia di Coronavirus ha aumentato il divario di reddito tra i piùe i più poveri aumentando le già forti disuguaglianze mondiali. Per porre un freno a questa situazioneil Fondo ...

Advertising

tax_tweet : Anche l'Fmi propone di aumentare le tasse ai ricchi per colmare le diseguaglianze - Dome689 : Fmi, ripresa globale accelera. Pil rivisto al rialzo anche per l’Italia (+ 4,2%) ma la disoccupazione salirà fino a… - Affaritaliani : Fmi, Cina-Usa accelerano col Pil. Rialzate le stime anche per l'Italia (+4,2%) - infoiteconomia : Fmi, ripresa globale accelera. Pil rivisto al rialzo anche per l’Italia (+ 4,2%) ma la disoccupazione… - TodayEuropa : #Lavoro Anche l'Fmi propone di aumentare le tasse ai ricchi per colmare le diseguaglianze -