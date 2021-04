Anche Cracco e Bottura contro l’omotransfobia (Di martedì 6 aprile 2021) La presa di posizione passa da instagram: è lì, sui loro profili, che gli chef più celebri d’Italia hanno deciso di dare sfogo alla loro delusione rispetto alle lungaggini della politica. L’ha fatto Cracco usando il risotto come metafora culinaria: «Se il mio risotto resta troppo tempo lì fermo sul fuoco o scuoce o brucia. Non vorrei si bruciasse Anche la legge contro l’omofobia. Mandiamola in tavola subito». È una delle prime occasioni in cui Carlo Cracco si espone in maniera così determinata su un tema: «Lo so che il mio lavoro è fare il cuoco e stare tra pentole e fornelli. Ma ci sono volte in cui, quando si diviene personaggi pubblici, non ci si può tirare indietro. Specie quando si vedono lentezze o mancanze di fermezza nelle azioni di contrasto alle ingiustizie sociali nel nostro Paese. In questi giorni il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 aprile 2021) La presa di posizione passa da instagram: è lì, sui loro profili, che gli chef più celebri d’Italia hanno deciso di dare sfogo alla loro delusione rispetto alle lungaggini della politica. L’ha fattousando il risotto come metafora culinaria: «Se il mio risotto resta troppo tempo lì fermo sul fuoco o scuoce o brucia. Non vorrei si bruciassela leggel’omofobia. Mandiamola in tavola subito». È una delle prime occasioni in cui Carlosi espone in maniera così determinata su un tema: «Lo so che il mio lavoro è fare il cuoco e stare tra pentole e fornelli. Ma ci sono volte in cui, quando si diviene personaggi pubblici, non ci si può tirare indietro. Specie quando si vedono lentezze o mancanze di fermezza nelle azioni di contrasto alle ingiustizie sociali nel nostro Paese. In questi giorni il ...

