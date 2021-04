Al via iscrizioni servizio trasporto scolastico disabili anno 2021-22 (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Al via da oggi le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico di Roma Capitale per l’anno 2021-2022. La domanda dovra’ essere presentata in modalita’ on line, entro il 17 maggio. Al servizio possono accedere gli alunni iscritti a scuole dell’infanzia capitoline e statali e a scuole statali primarie e secondarie di I grado, piu’ scuole statali secondarie di II grado per gli alunni con disabilita’. Lo scrive in una nota il comune di Roma. Per eseguire le iscrizioni on line e’ necessario accedere con le proprie credenziali al sito di Roma Capitale e inserire, in modalita’ guidata, la domanda per il servizio di trasporto scolastico nella pagina dedicata. Conclusa la fase di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Al via da oggi lealdidi Roma Capitale per l’-2022. La domanda dovra’ essere presentata in modalita’ on line, entro il 17 maggio. Alpossono accedere gli alunni iscritti a scuole dell’infanzia capitoline e statali e a scuole statali primarie e secondarie di I grado, piu’ scuole statali secondarie di II grado per gli alunni conta’. Lo scrive in una nota il comune di Roma. Per eseguire leon line e’ necessario accedere con le proprie credenziali al sito di Roma Capitale e inserire, in modalita’ guidata, la domanda per ildinella pagina dedicata. Conclusa la fase di ...

Advertising

Sevenpress : Iscrizioni in corso al 3° Slalom Roccella – San Cataldo - EcoLitoraleTv : Scuola. Campidoglio, al via iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021-2022… - MagazineRC : Aperte da oggi le iscrizioni al servizio di #TrasportoScolastico di #RomaCapitale per l’anno 2021-2022 Info e term… - LazioInnova : RT @startcuplazio: ???8 aprile ore 16 #Savethedate Sono aperte le iscrizioni per il #webinar di presentazione di @startcuplazio. Iscriviti e… - VaLsaSsInaNews1 : MINIBASKET: APERTE LE ISCRIZIONI AL <i>DAY CAMP VALSASSINA</i> DI GIUGNO - -

Ultime Notizie dalla rete : via iscrizioni Ducale.LAb, VII edizione: aperte le iscrizioni per i giovani talenti ... ha preso ufficialmente il via il 31 marzo 2021. I giovani interpreti, diplomati presso i ... Le iscrizioni saranno aperte fino alla mezzanotte del 7 maggio 2021, e consentono la partecipazione sia a ...

Nidi d'infanzia e spazi gioco, dal 15 aprile via alle iscrizioni per l'anno scolastico 2021 - 2022 Per i piccoli nati dal 1° gennaio 2019 al 9 maggio 2021 la data di scadenza è il 15 maggio, per quelli nati dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021 le iscrizioni, invece, si possono fare fino al 4 ...

Al via iscrizioni servizio trasporto scolastico disabili anno 2021-22 - RomaDailyNews RomaDailyNews Vendere online grazie a Market Place e oltre: webinar gratuito il 20 aprile RIETI - Al via le iscrizioni al webinar gratuito dal titolo “Vendere online grazie a Market Place e oltre (strategie e strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti)” organizzato ...

Coronavirus, dal 18 aprile al via i ristori per partite Iva in vari settori Il consigliere comunale del Pd di Nettuno Roberto Alicandri in qualità di responsabile di CAF informa del nuovi avviso pubblico per i ristori a favore delle partite IVA in diversi settori. Con un nuov ...

... ha preso ufficialmente ilil 31 marzo 2021. I giovani interpreti, diplomati presso i ... Lesaranno aperte fino alla mezzanotte del 7 maggio 2021, e consentono la partecipazione sia a ...Per i piccoli nati dal 1° gennaio 2019 al 9 maggio 2021 la data di scadenza è il 15 maggio, per quelli nati dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021 le, invece, si possono fare fino al 4 ...RIETI - Al via le iscrizioni al webinar gratuito dal titolo “Vendere online grazie a Market Place e oltre (strategie e strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti)” organizzato ...Il consigliere comunale del Pd di Nettuno Roberto Alicandri in qualità di responsabile di CAF informa del nuovi avviso pubblico per i ristori a favore delle partite IVA in diversi settori. Con un nuov ...