Addioal presidente dell’Avo Patrizia Carla?Durante

(Di mercoledì 7 aprile 2021) di Erika Noschese Lutto nel mondo del volontariato. È venuta a mancare, dopo una lunga malattia,Carla Durante,, l’associazione volontari ospedalieri di Salerno.Durante è sempre stata in prima linea, dedicandosi con impegno, passione e devozione ai pazienti ricoverati presso il nosocomio locale. “Ci ha lasciatoDurante che si è dedicata con impegno, dedizione e semplicità all’assistenza dei pazienti ricoverati presso il Ruggi. Il suo intento è stato quello di riuscire a regalare un sorriso a quanti in quel momento soffrivano. Ai tanti volontariil compito di continuare la missione perseguita da una donna eccezionale”, ha detto il direttore generale del Ruggi Vincenzo Amato. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle 15.30, ...

