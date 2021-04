Zona rossa e arancione, regole e colori regioni 6 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Tutta l’Italia in Zona rossa oggi poi da martedì 6 aprile, come previsto dal nuovo decreto Covid, nel Paese tornerà anche la Zona arancione. Dopo Pasqua e Pasquetta con il massimo livello di restrizioni, regole ad hoc per gli spostamenti e qualche deroga per le visite a parenti amici, domani cambieranno di nuovo i colori di alcune regioni così come le misure in vigore. Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento si apprestano a passare in Zona arancione, come previsto dall’ordinanza del ministero della Salute, con divieti meno rigidi sulla base dei dati sul contagio del coronavirus. I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori. La mappa dell’Italia dal 6 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 aprile 2021) Tutta l’Italia inoggi poi da martedì 6, come previsto dal nuovo decreto Covid, nel Paese tornerà anche la. Dopo Pasqua e Pasquetta con il massimo livello di restrizioni,ad hoc per gli spostamenti e qualche deroga per le visite a parenti amici, domani cambieranno di nuovo idi alcunecosì come le misure in vigore. Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento si apprestano a passare in, come previsto dall’ordinanza del ministero della Salute, con divieti meno rigidi sulla base dei dati sul contagio del coronavirus. I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori. La mappa dell’Italia dal 6 ...

