Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2021 ore 08 | 15

(Di lunedì 5 aprile 2021)DEL 5 APRILEORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO TERMINATI I LAVORI DI RIPRISTINO SULLA FERROVIALIDO, LA CIRCONE È STATA DUNQUE RIATTIVATA SULL’INTERA TRATTA. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE IL GRAN PREMIO DI FORMULA E TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLAE AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE. TUTTE LE OPERAZIONI DI ...