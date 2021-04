Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 aprile 2021)DEL 5 APRILEORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. DIAMO ALLORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO COMPLETATI I LAVORI DI RIPRISTINO SULLA LINEA FERROVIARIALIDO, CIRCONE RIATTIVATA TRA PIRAMIDE E ACILIA. CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE FINO A OGGI LAÈ IN ZONA ROSSA: VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ. È COMUNQUE SEMPRE CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE. E ...