Usa | polizia uccide un 13enne ispanico a Chicago Tensioni con la comunità locale

(Di lunedì 5 aprile 2021) Nuovenegli Stati Uniti tra la popolazione ispanica die ladopo che un, Adam Toledo, è stato ucciso da un agente che lo stava inseguendo in un vicolo. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, anche se le forze dell’ordine hanno parlato di “scontro armato”. Il teenager era scomparso da alcuni giorni da casa ed è la mattina del 29 marzo che un agente dellalo ha colpito a morte dopo averlo inseguito. Laispanica chiede giustizia, gli investigatori hanno annunciato che oggi sarà rilasciato il video della sparatoria, mentre l’agente coinvolto è stato temporaneamente sospeso dal servizio. La madre, Elizabeth Toledo, ha lanciato un appello alla trasparenza da parte della: “Voglio solo sapere cosa è realmente ...

La versione degli agenti Il ragazzino era scomparso da alcuni giorni da casa e la mattina del 29 marzo un agente dellalo ha colpito a morte dopo averlo inseguito in un vicolo. Laha ...La madre della giovanissima vittima , Elizabeth Toledo, ha lanciato un appello alla trasparenza da parte della, affermando: 'Voglio solo sapere cosa è realmente successo al mio bambino'. E il ...A Chicago, la polizia ha ucciso un ragazzino ispanico di 13 anni, Adam Toledo, in quello che le forze dell'ordine hanno definito uno ...A Chicago, negli Stati Uniti, la polizia ha ucciso un ragazzino ispanico di 13 anni, Adam Toledo, in quello che le forze dell'ordine hanno definito uno "scontro armato". Il giovane era scomparso da ...