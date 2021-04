Torino in campo per l’Udinese: tre granata a parte (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Torino si è allenato in vista del match contro l’Udinese: Lyanco, Singo e Nkoulou hanno svolto una seduta a parte. Il report ufficiale «Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con un allenamento pomeridiano. Dopo il riscaldamento con l’attivazione muscolare, in campo, Davide Nicola ha fatto svolgere lavori sulla parte atletica e poi ha diretto esercitazioni tecniche che si sono concluse con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Per quanto concerne il bollettino medico, terapie per Lyanco; terapie e lavoro individuale per Singo, mentre Nkoulou si è allenato in parte con i compagni e poi con una tabella personalizzata. Per Belotti e compagni domani sessione mattutina». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilsi è allenato in vista del match contro: Lyanco, Singo e Nkoulou hanno svolto una seduta a. Il report ufficiale «Ripresa della preparazione per ilal Filadelfia con un allenamento pomeridiano. Dopo il riscaldamento con l’attivazione muscolare, in, Davide Nicola ha fatto svolgere lavori sullaatletica e poi ha diretto esercitazioni tecniche che si sono concluse con una partita a ranghi misti, cone minutaggio ridotti. Per quanto concerne il bollettino medico, terapie per Lyanco; terapie e lavoro individuale per Singo, mentre Nkoulou si è allenato incon i compagni e poi con una tabella personalizzata. Per Belotti e compagni domani sessione mattutina». Leggi su Calcionews24.com

