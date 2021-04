Tennis, i prossimi tornei di Jannik Sinner. Calendario e programma: inizia la stagione sulla terra (Di lunedì 5 aprile 2021) Jannik Sinner ha terminato la propria avventura a Miami: una cavalcata entusiasmante che l’ha portato fino alla Finale, persa contro l’amico/rivale Hubert Hurkacz. Il polacco, attraverso un approccio solido, ha trovato la vittoria, favorito da una versione di Sinner non centrata come in altre circostanze. Non era la giornata dell’altoatesino e l’andamento del match l’ha confermato. Detto questo, alla fine della fiera, Jannik inizia questa nuova settimana da n.23 del mondo e a 19 anni è qualcosa di grandissimo rilievo. Si guarda quindi al resto della stagione che riserverà al classe 2001 del Bel Paese i tornei sulla terra rossa. L’azzurrino inizierà da Montecarlo: nel torneo del Principato si cimenterà in un nuovo “1000” dall’11 al 18 ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021)ha terminato la propria avventura a Miami: una cavalcata entusiasmante che l’ha portato fino alla Finale, persa contro l’amico/rivale Hubert Hurkacz. Il polacco, attraverso un approccio solido, ha trovato la vittoria, favorito da una versione dinon centrata come in altre circostanze. Non era la giornata dell’altoatesino e l’andamento del match l’ha confermato. Detto questo, alla fine della fiera,questa nuova settimana da n.23 del mondo e a 19 anni è qualcosa di grandissimo rilievo. Si guarda quindi al resto dellache riserverà al classe 2001 del Bel Paese irossa. L’azzurrino inizierà da Montecarlo: nel torneo del Principato si cimenterà in un nuovo “1000” dall’11 al 18 ...

Advertising

c_calvano : RT @angelomangiante: Un fenomeno come #Sinner. Un diamante come Musetti. Una nuova valanga azzurra con 10 tennisti italiani nei primi 100 A… - 2003_manchester : RT @angelomangiante: Un fenomeno come #Sinner. Un diamante come Musetti. Una nuova valanga azzurra con 10 tennisti italiani nei primi 100 A… - LoghinoB : RT @angelomangiante: Un fenomeno come #Sinner. Un diamante come Musetti. Una nuova valanga azzurra con 10 tennisti italiani nei primi 100 A… - FlashScoreIT : ?? #MiamiOpen E' stato comunque bellissimo! ?? In bocca al lupo a tutti i nostri italiani per i prossimi tornei!… - Vallina84s : Jannik sei stato immenso. Sappilo. Il tennis italiano e mondiale dei prossimi 10 anni sei tu. Bravo bravo bravo!… -