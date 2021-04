MotoGP | primo sigillo stagionale di Quartararo Zarco leader del Mondiale

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 5 aprile 2021), il punto dopo il Gran Premio di Doha.alsuccesso. Conferma Pramac. LOSAIL (QATAR) –, il punto dopo il Gran Premio di Doha. Si è conclusa la trasferta in Qatar per il Moto. Due gare che hanno visto vincitori diversi (Vinales e) e una conferma della lotta tra Yamaha e Ducati. In particolare, a Borgo Panigale c’è molta soddisfazione per i risultati della Pramac. Più in difficoltà, invece, il team ufficiale soprattutto con Jack Miller. L’australiano, dopo dei test di alto livello, ha pagato qualche errore di troppo. In Europa il pilota è chiamato ad un cambio di passo per provare a salire sul podio. Petronas in difficoltà Petronas in netta difficoltà. Due settimane complicate per Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Serve un ...