Miami Open | finisce il sogno di Sinner | la finale va a Hurkacz

(Di lunedì 5 aprile 2021)inildi Jannik: il 19enne tennista altoatesino si è arreso a Hubertper 7-6, 6-4 nella gara valida per il. Il polacco si è imposto in un’ora e 46 minuti conquistando il suo primo Master in carriera. Per il giovane altoatesino si trattava della primain carriera di un torneo di questo livello. E’ il quarto adolescente che si è giocato il titolo a, il primo da quando Novak Djokovic vinse il torneo nel 2007.

Advertising

WeAreTennisITA : .@HubertHurkacz è il nome nuovo del Miami Open! Il primo polacco a vincere un Master1000, da domani sarà n°16 del r… - fanpage : Il tuo sogno è diventato il nostro. Grazie di tutto #Sinner ?????? - Agenzia_Ansa : E' finito il sogno di Jannik Sinner. Il 19enne tennista azzurro è stato infatti battuto 7-6 6-4 dal polacco Hubert… - cengizh66053720 : Maria Sakkari vs. Naomi Osaka | 2021 Miami Open Quarterfinals | WTA Matc... - MARESITAS : RT @WeAreTennisITA: .@HubertHurkacz è il nome nuovo del Miami Open! Il primo polacco a vincere un Master1000, da domani sarà n°16 del ranki… -

Ultime Notizie dalla rete : Miami Open

E' mancato solo il lieto fine ma la favola rimane speciale. Jannick Sinner ha perso contro il polacco Hubert Hurkacz la finale del singolare aldi tennis, primo ATP Masters 1000 stagionale. Successo in due set per il polacco, 7 - 6, 6 - 4. Un match ricco di belle giocate offerte da entrambi i tennisti, che ha anche visto il 19enne ...ROMA. E' finito il sogno di Jannik Sinner. Il 19enne tennista azzurro è stato infatti battuto 7 - 6 6 - 4 dal polacco Hubert Hurkacz nella finale delin Florida. 'E' bellissimo è incredibile, sono felicissimo, nel secondo set mi ha rimontato e il game del 5 - 3 è stato importantissimo. Avevo tre break e sono stato molto contento di ...Finisce in finale il sogno di Jannik Sinner a Miami: il 19enne tennista altoatesino si è arreso a Hubert Hurkacz per 7-6, 6-4 nella gara valida per il Miami Open. Il polacco si è imposto in un’ora e 4 ...Il tennista altoatesino cede in finale al polacco per 7-6 6-4 MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Jannik Sinner si ferma sul piú bello nel giorno di Pasqua. E' Hubert Hurkacz infatti il nuovo "mister 10 ...