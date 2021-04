Lasagna del picnic di Simone Buzzi | ricetta per Pasquetta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 5 aprile 2021) Unain compagnia di E’ sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 ha intrattenuto il pubblico anche oggi, 5 aprile 2021. Si cucina e si scherza con le ricette del programma di Antonella Clerici, solare come sempre anche in questo giorno che tutta Italia è in zona rossa! Per non pensarci, possiamo dedicarci alla cucina con ladel, in attesa di tempi migliori e di poterlo di nuovo fare! Ladelè unadi. Che ne dite, prendiamo appunti?deldi: laperIngredienti per 4 persone Per la pasta: 4 uova, 400 g di farina 00, 1 bustina di zafferano, ...