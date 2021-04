La delusione di Jannik Sinner: "Qui per vincere, non per arrivare in finale" (Di lunedì 5 aprile 2021) “Oggi non è stata la nostra giornata...”. Jannik Sinner conserva il fair play, ma non nasconde la delusione per la sconfitta in finale al torneo Master1000 di Miami contro Hubert Hurkacz, suo amico, compagno di allenamenti e di doppio.“Complimenti, in questi dieci giorni hai dimostrato tutto il tuo talento. Sei il mio migliore amico sul circuito, sono orgoglioso della persona che sei. Spero che giocheremo ancora il doppio insieme” ha detto Sinner durante la cerimonia di premiazione. Il nervosismo ha giocato un ruolo fondamentale nella sfida, finita 7-6 6-4 per il polacco. “Volevo vincere” ha detto Sinner, “Ovviamente non sono qui per fare finali, ma per vincere tornei. Ora si torna a lavorare e vedremo cosa sarò in grado di fare sulla terra”. Per il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) “Oggi non è stata la nostra giornata...”.conserva il fair play, ma non nasconde laper la sconfitta inal torneo Master1000 di Miami contro Hubert Hurkacz, suo amico, compagno di allenamenti e di doppio.“Complimenti, in questi dieci giorni hai dimostrato tutto il tuo talento. Sei il mio migliore amico sul circuito, sono orgoglioso della persona che sei. Spero che giocheremo ancora il doppio insieme” ha dettodurante la cerimonia di premiazione. Il nervosismo ha giocato un ruolo fondamentale nella sfida, finita 7-6 6-4 per il polacco. “Volevo” ha detto, “Ovviamente non sono qui per fare finali, ma pertornei. Ora si torna a lavorare e vedremo cosa sarò in grado di fare sulla terra”. Per il ...

