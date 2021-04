Il like di Alessandra Celentano contro Amici, un “errore del social media manager” (Di lunedì 5 aprile 2021) Il like di Alessandra Celentano contro Amici di Maria De Filippi ha suscitato scalpore ma si è trattato di un mero errore. A chiarire la faccenda ci ha pensato la stessa professoressa di danza classica del programma, intervenuta personalmente per ammettere la colpa del suo social media manager che ha erroneamente piazzato un like inopportuno utilizzando la sua pagina ufficiale. Il fatto è appena successo. Qualche ora fa, dopo la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, ha fatto chiacchierare la polemica di una ex docente, Mia Molinari. Non tutti la ricorderanno ma la Molinari è stata coreografa del talent show di Canale 5 nell’edizione in onda nel 2011 e, a quanto pare, non ha ancora ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Ildidi Maria De Filippi ha suscitato scalpore ma si è trattato di un mero. A chiarire la faccenda ci ha pensato la stessa professoressa di danza classica del programma, intervenuta personalmente per ammettere la colpa del suoche ha erroneamente piazzato uninopportuno utilizzando la sua pagina ufficiale. Il fatto è appena successo. Qualche ora fa, dopo la terza puntata del serale didi Maria De Filippi, ha fatto chiacchierare la polemica di una ex docente, Mia Molinari. Non tutti la ricorderanno ma la Molinari è stata coreografa del talent show di Canale 5 nell’edizione in onda nel 2011 e, a quanto pare, non ha ancora ...

