Google rilascia le patch di sicurezza di aprile | ecco le novità per i Pixel

(Di lunedì 5 aprile 2021) Oggi, 52021, è il primo lunedì del mese e come al solitoha dato il via al rilascio delle nuovediper i suoi smartphone, in questo caso aggiornate appunto al mese di2021. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

gigibeltrame : SPID, obiettivo massima diffusione: l'INPS rilascia il codice sorgente Open Source #digilosofia… - cellicom : Google rilascia una nuova patch per Android 12: risolti i crash dovuti a WebView - cellicom : Google rilascia Android 12 Developer Preview 2.1: ecco novità e download - reptaylordidit : insomma Taylor rilascia folklore a luglio con Republic (Universal Music Group che è di proprietà di Vivendi) a nove… -

Ultime Notizie dalla rete : Google rilascia

TuttoAndroid.net

...per diffondere malware al telefono di una vittima - all'interno di 9 app di utility suPlay ... Come agisce Clast82 Clast82il malware - as - a - service AlienBot Banker, un malware di ...L'aziendaregolarmente nuovi chip design, ma la gran parte dei processori ARM utilizzati è ... Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche suNews . Seguici cliccando sulla ...Potrebbero debuttare in autunno i primi smartphone Google Pixel con processore sviluppato direttamente dalla casa di Mountain View. Dopo le voci dello scorso anno, nuove indiscrezioni confermano che l ...Samsung ha rilasciato l'aggiornamento con la patch di sicurezza di aprile 2021 per il Galaxy A52, il Galaxy S20 FE e tutta la serie Galaxy S10 ...