Giocatori contro mister Fonseca Polveriera Roma | il retroscena sul teso faccia a faccia a Trigoria

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021): il pareggio internoil Sassuolo ha riacceso le polemiche interne all'allenatore portoghese Paulo, sempre più in bilico. La Gazzetta dello sport parla di "clima", con un confronto molto acceso tra il tecnico, il gm Pinto e idurante il primo allenamento post-campionato. Si entra in una settimana cruciale per i giallorossi: con l'obiettivo del quarto posto (che vale la qualificazione alla prossima Champions League) lontano 5 punti (ma saranno di più, visto che Napoli e Juventus devono recuperare la loro partita) e soprattutto la sensazione di una squadra poco continua, ladovrà puntare tutto sul percorso in Europa League, e giovedì si giocherà l'andata dei quarti...