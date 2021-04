Gatto-Monticone-Sharma in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Giulia Gatto-Monticone esordirà al Wta 250 di Bogotà 2021, affrontando l’australiana Astra Sharma al primo turno dell’evento colombiano. L’azzurra, dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, proverà a giocarsi le sue carte anche nel main draw. La sua avversaria, che può vantare una classifica migliore, partirà favorita secondo i bookmakers. Tuttavia, nei due precedenti andati in scena nel 2020, si è sempre imposta Gatto-Monticone. La sfida andrà in scena martedì 6 aprile, con orario attualmente da definire. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile sul sito ufficiale dell’emittente citata. In alternativa, Sportface.it ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Giuliaesordirà al Wta 250 di, affrontando l’australiana Astraal primo turno dell’evento colombiano. L’azzurra, dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, proverà a giocarsi le sue carte anche nel main draw. La sua avversaria, che può vantare una classifica migliore, partirà favorita secondo i bookmakers. Tuttavia, nei due precedenti andati in scena nel 2020, si è sempre imposta. La sfida andrà in scena martedì 6 aprile, conattualmente da definire. Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile sul sito ufficiale dell’emittente citata. In alternativa, Sportface.it ...

