DAYDREAMER, in arrivo una prima serata. IL SEGRETO rallenta… (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo quasi un anno, in Italia le romantiche vicende di DAYDREAMER – le ali del sogno iniziano pian piano a dirigersi verso il capolinea. Eh sì, non manca tantissimo al finale della soap turca che così tanto è piaciuta in Italia, consolidando peraltro il successo del protagonista maschile Can Yaman e aprendo a quest'ultimo le porte della fiction nostrana. In attesa che le vicende di Can e Sanem arrivino alla fine, prosegue per ora la programmazione quotidiana nel pomeriggio di Canale 5. Ma prestissimo – salvo contrordini dell'ultimissima ora – ci sarà anche un gradito bonus: mercoledì 14 aprile DAYDREAMER tornerà in via eccezionale ad avere un puntatone speciale in prima serata, in quanto la fiction prevista per quella data (Buongiorno mamma, con Raoul Bova) è stata posticipata.

