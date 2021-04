Davvero i visori per la realtà virtuale sostituiranno i nostri smartphone?

Leggi su wired

(Di lunedì 5 aprile 2021) (Foto: Thyssenkrupp)Fino a questo momento, si è registrata soltanto una lunga serie di fallimenti. Gli Spectacles di Snapchat – in vendita a 370 euro e che consentono solo di scattare foto e video – non hanno mai trovato un vasto bacino di utenti. Il Magic Leap One, per anni uno dei dispositivi più attesi dal mondo digitale, ha venduto talmente pochi esemplari che l’azienda ha dovuto prima annunciare un migliaio di licenziamenti e poi far sapere che avrebbe ripiegato sul mercato professionale. Come noto, non è andato meglio nemmeno ai pionieristici Google Glass, lanciati addirittura nel 2014 e diventati celebri soprattutto per essere stati uno dei più clamorosi flop del colosso di Mountain View (anche questi sono stati poi rilanciati in versione professionale). In poche parole, il mercato ha più volte dimostrato di non bramare questi smartglass che dovrebbero proiettarci verso un ...