Checco Zalone e gli auguri ai bambini ricoverati (Di lunedì 5 aprile 2021) Alcune volte dietro ad un bravo attore e/o comico c’è un grande cuore. Si può sicuramente dire per Checco Zalone, che in occasione della Pasqua ha mandato un video di auguri ai bambini ricoverati in ospedale. Checco Zalone, qual è il suo augurio? Insieme al comico e attore c’erano anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e Al Bano Carrisi. Tutti e tre insieme hanno cercato di portare conforto ai piccoli pazienti, costretti a vivere le feste di Pasqua in ospedale, al Giovanni XIII e nel Policlinico di Bari, ma anche ai sanitari che si prendono cura di loro. Lo hanno fatto con un messaggio di speranza e di serenità. Svegliati amore mio: la polemica come polvere sottile Il messaggio di Checco ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Alcune volte dietro ad un bravo attore e/o comico c’è un grande cuore. Si può sicuramente dire per, che in occasione della Pasqua ha mandato un video diaiin ospedale., qual è il suoo? Insieme al comico e attore c’erano anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e Al Bano Carrisi. Tutti e tre insieme hanno cercato di portare conforto ai piccoli pazienti, costretti a vivere le feste di Pasqua in ospedale, al Giovanni XIII e nel Policlinico di Bari, ma anche ai sanitari che si prendono cura di loro. Lo hanno fatto con un messaggio di speranza e di serenità. Svegliati amore mio: la polemica come polvere sottile Il messaggio di...

Advertising

repubblica : Checco Zalone: 'Mi sono vaccinato grazie a un favore...': lo scherzo per gli auguri ai bambini ricoverati - sf_post : RT @Nonha_stata: Girano notizie, scritte con l'evocativa malafede della destra, che 'accusano' Checco #Zalone di aver aiutato le #ONG e il… - Corrado95865994 : @_cieloitalia Visto come stanno le cose è plausibile che si metta in favore di vento..mica scemo - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Checco Zalone fa gli auguri di #Pasqua ai bambini negli ospedali, poi l’appello ai cittadini: “Vaccinatevi tutti”. Quest… - ilbeagle : RT @adrianobusolin: ECCO I #TRADITORI DELLA #PATRIA -