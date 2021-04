Cene clandestine a caviale e champagne mentre la Francia è in lockdown Lo scandalo che fa tremare Macron

(Di lunedì 5 aprile 2021) Una bomba su Emmanuel e Brigitte. Lachiude perma c'è chi continua a fare la bella vita, tra, fregandosene di coprifuoco e leggi anti-assembramento. E tra questi "fortunati", ci sarebbero anche membri del governo. Unoche rischia di travolgere l'Eliseo, quello sollevato da un servizio del canale tv M6: "", in locali di lusso e con ospiti vip, ovviamente senza mascherine. Il presunto organizzatore delle serate si difende dicendo di "aver scherzato", ma la questione si è già spostata dalla tv alla Procura, che ha aperto una inchiesta penale. Il palazzo del servizio sarebbe il prestigioso Palais Vivienne, in centro a Parigi. Tutti agiscono come se il Covid non fosse mai ...

Grande clamore e molte polemiche per un servizio televisivo dell'emittente francese M6 su presunte '' in locali di lusso, con invitati di spicco - fra i quali parlamentari e ministri del governo - inquadrati a tavola senza rispetto delle distanze e in assenza di mascherine. ...05/04/2021 - 17:20 La Procura di Parigi avvia un'inchiesta a seguito di un servizio esclusivo del canale tv M6 suextra lusso organizzate a Parigi, a cui avrebbero partecipato anche alcuni ministri, secondo quanto dichiarato al programma da una fonte anonima. Così annunciava ieri l'agenzia France ...affermando di aver «scherzato» e di aver fatto ricorso al «senso dell'assurdo» Grande clamore e molte polemiche per un servizio televisivo dell'emittente francese M6 su presunte «cene clandestine» in ...La Procura di Parigi avvia un'inchiesta a seguito di un servizio esclusivo del canale tv M6 su cene clandestine extra lusso organizzate a Parigi, a cui avrebbero partecipato anche alcuni ministri ...