Belen e Antonio Spinalbese pronti per il matrimonio?

(Di lunedì 5 aprile 2021)sono più innamorati che mai e secondo una recente indiscrezione presto potrebbero convolare a nozze. A quanto pare infatti, ci potrebbe essere unprima della nascita della piccola Luna Marie. Ma scopriamo qualcosa in più su questa interessante indiscrezione.sono più unti che mai, da quando hanno iniziato la loro storia d’amore lo scorso agosto, non si sono più lasciati e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese nuova sorpresa: grande passo in tre mesi - #Belen #Rodriguez #Antonio… - infoitcultura : Belen e l'amore con Antonio Spinalbese: matrimonio in vista? - zazoomblog : Belen: il pranzo speciale con Antonio - #Belen: #pranzo #speciale #Antonio - infoitcultura : Belen: il sì alla proposta romantica di Antonio -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Antonio

In dolce attesa della seconda figlia,condivide sulla seguitissima pagina Instagram scatti in cui si mostra sempre più felice al fianco di. Nonostante sia più piccolo di nove anni, la ...convolano a nozze, ecco quandoRodriguez la bellissima modella e showgirl argentina ha già da tempo rivelato la sua dolce attesa. Il nuovo compagno della modella? L'articolo ...Belen e Antonio sono più innamorati che mai e secondo una recente indiscrezione presto potrebbero convolare a nozze. A quanto pare infatti, ci potrebbe essere un matrimonio prima della nascita della ...Novità in vista per la coppia più amata dello spettacolo? Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese vicini al grande passo in pochi mesi ...