«Basta lockdown | non ne possiamo più» | 7 italiani su 10 contro le restrizioni anti-Covid

Roma, 5 apr – I nostri connazionali non ce la fanno più. A forza di confinamenti, zone gialle e zone rosse, coprifuoco, serrate natalizie e pasquali, non può che crescere sempre di più il malcontento degli italiani nei confronti delle restrizioni anti-Covid imposte da Conte e da Draghi. I numeri, del resto, parlano chiaro: secondo un sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri per la Stampa, infatti, quasi 7 italiani su 10 ne hanno le tasche piene delle continue chiusure. Il malessere, inoltre, non è solo economico, con 10 milioni di connazionali a rischio povertà, ma anche psicologico: come era stato ampiamente previsto, la clausura forzata ha causato numerosi danni alla psiche della popolazione. Giovani e anziani Chi ci ha rimesso di più, ovviamente, sono i giovani. Costretti in casa a perdere la ...

