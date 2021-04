ATP Cagliari 2021: orari 5 aprile, programma, tv, streaming, ordine di gioco (Di lunedì 5 aprile 2021) Oggi 5 aprile prenderà il via l’ATP 250 di Cagliari. Sarà un inizio molto interessante in chiave Italia, con Federico Gaio e Giulio Zeppieri che scenderanno in campo per il primo turno del main draw. Matteo Viola, invece, si giocherà l’accesso al tabellone principale nell’ultima sfida delle qualificazioni contro lo slovacco Jozef Kovalik. L’impegno per Gaio sarà di quelli a dir poco impegnativi. L’azzurro giocherà il secondo match sul campo centrale contro Laslo Djere. Esordio molto complicato anche per Viola che nell’ultima partita sul centrale affronterà lo sloveno Aljaz Bedene. Di seguito il programma dettagliato della prima giornata dell’ATP 250 di Cagliari. I match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno e su Supertennis (canale 64), in streaming su SkyGo e supertennis.tv. ATP 250 ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Oggi 5prenderà il via l’ATP 250 di. Sarà un inizio molto interessante in chiave Italia, con Federico Gaio e Giulio Zeppieri che scenderanno in campo per il primo turno del main draw. Matteo Viola, invece, si giocherà l’accesso al tabellone principale nell’ultima sfida delle qualificazioni contro lo slovacco Jozef Kovalik. L’impegno per Gaio sarà di quelli a dir poco impegnativi. L’azzurro giocherà il secondo match sul campo centrale contro Laslo Djere. Esordio molto complicato anche per Viola che nell’ultima partita sul centrale affronterà lo sloveno Aljaz Bedene. Di seguito ildettagliato della prima giornata dell’ATP 250 di. I match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno e su Supertennis (canale 64), insu SkyGo e supertennis.tv. ATP 250 ...

