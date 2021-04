ATP Cagliari 2021, Federico Gaio cede in due set a Laslo Djere nel 1° turno (Di lunedì 5 aprile 2021) Termina al primo turno l’avventura di Federico Gaio (n.137 del mondo) contro il serbo Laslo Djere (n.57 ATP) nell’ATP di Cagliari 2021. Sulla terra rossa sarda l’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 37 minuti di partita. Un match ben gestito dal balcanico che ha messo in mostra un tennis più continuo di quello di Gaio. Djere affronterà, quindi, nel prossimo round il vincente della sfida tra l’argentino Federico Coria (n.86 del ranking) e l’australiano John Millman (n.84 ATP). Nel primo set Gaio, dopo aver salvato tre palle break, strappa a sorpresa il servizio nel secondo game all’avversario. Sfortunatamente, la resa in battuta dell’italiano non è delle migliori e infatti il ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Termina al primol’avventura di(n.137 del mondo) contro il serbo(n.57 ATP) nell’ATP di. Sulla terra rossa sarda l’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 37 minuti di partita. Un match ben gestito dal balcanico che ha messo in mostra un tennis più continuo di quello diaffronterà, quindi, nel prossimo round il vincente della sfida tra l’argentinoCoria (n.86 del ranking) e l’australiano John Millman (n.84 ATP). Nel primo set, dopo aver salvato tre palle break, strappa a sorpresa il servizio nel secondo game all’avversario. Sfortunatamente, la resa in battuta dell’italiano non è delle migliori e infatti il ...

