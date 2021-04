Arnaud Demare conquista “La Roue Tourangelle”, quinto posto per Simone Consonni (Di lunedì 5 aprile 2021) Pasqua da stakanovista per Simone Consonni (Cofidis) che, dopo un inizio di stagione difficile, è tornato a sorridere. Il 26enne di Brembate Sopra ha infatti superato i problemi al ginocchio che l’avevano tenuto lontano dalle gare terminando in quinta posizione la Roue Tourangelle-Centre Val de Loire-Trophée Harmonie Mutuelle. La semiclassica, valida come terza prova della Coppa di Francia, si è accesa nei primi chilometri grazie a un attacco di cinque corridori capeggiati dal veneto Alessandro Fedeli (Delko). In grado di guadagnare un vantaggio massimo di tre minuti, i battistrada hanno resistito sino a trenta chilometri dalla conclusione quando il gruppo, spinto dal forcing della B&B Hotels, è rientrato su di loro. Il percorso particolarmente nervoso ha favorito però l’allungo in contropiede di Pierre Luc ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Pasqua da stakanovista per(Cofidis) che, dopo un inizio di stagione difficile, è tornato a sorridere. Il 26enne di Brembate Sopra ha infatti superato i problemi al ginocchio che l’avevano tenuto lontano dalle gare terminando in quinta posizione la-Centre Val de Loire-Trophée Harmonie Mutuelle. La semiclassica, valida come terza prova della Coppa di Francia, si è accesa nei primi chilometri grazie a un attacco di cinque corridori capeggiati dal veneto Alessandro Fedeli (Delko). In grado di guadagnare un vantaggio massimo di tre minuti, i battistrada hanno resistito sino a trenta chilometri dalla conclusione quando il gruppo, spinto dal forcing della B&B Hotels, è rientrato su di loro. Il percorso particolarmente nervoso ha favorito però l’allungo in contropiede di Pierre Luc ...

Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: La Roue Tourangelle 2021, successo netto di Arnaud Démare – Battuti Bouhanni e Sarreau, quinto posto per Consonni https… - SpazioCiclismo : La Roue Tourangelle 2021, successo netto di Arnaud Démare – Battuti Bouhanni e Sarreau, quinto posto per Consonni… - bicitv : #RoueTourangelle: stoccata di Arnaud Démare in volata - SpazioCiclismo : Arnaud Démare si prende il primo successo stagionale a #LaRoue Tourangelle battendo gli ex compagni Nacer Bouhanni… - marcocannone_74 : #eurosportciclismo ciao Fabio e Wladi... È molto difficile chiudere sui fuggitivi... Ho l'impressione che Arnaud De… -

Ultime Notizie dalla rete : Arnaud Demare Niente pietre? Démare batte Bouhanni a La Roue Tourangelle. 3 italiani nei 10 A superarlo subito in maniera netta è il rivale di sempre, quell' Arnaud Démare ancora a digiuno di successi nel 2021. E proprio oggi il campione francese della Groupama - FDJ centra la prima gioia ...

Gli italiani sbattono contro un muro: Wout Van Aert Il secondo giro dei muri ha visto qualche azione più nitida: per esempio sul Monteberg ( - 56) tra gli inseguitori ha forzato il ritmo Arnaud Démare (Groupama), ma a cosa è servito? A conquistare ...

Arnaud Demare conquista “La Roue Tourangelle”, quinto posto per Simone Consonni BergamoNews ROUE TOURANGELLE. SPUNTO DI DEMARE, BATTUTO BOUHANNI: 5° CONSONNI Il campione francese Arnaud Demare si è aggiudicato la 19sima edizione della Roue Tourangelle Centre Val de Loire-Trophée Harmonie Mutuelle che si è conclusa a Tours. Il transalpino, della Groupama ...

Niente pietre? Démare batte Bouhanni a La Roue Tourangelle. 3 italiani nei 10 Volatona generale al termine dei 204 km de La Roue Tourangelle, corsa che si svolge attorno alla città di Tours. A impostare lo sprint è l’Arkéa-Samsic, con Boudat e Welten come apripista di Nacer Bou ...

