Anche Pasquetta blindata in tutta Italia Più di 18mila i nuovi casi Positività al 7 | 1%

Advertising

sbonaccini : Da Piacenza a Rimini, anche a Pasqua e Pasquetta proseguono le vaccinazioni in tutta la regione. Avanti! - RaiRadio2 : Buona Pasquetta anche da @antonellodose, @PrestaMarco e tutto #IlRuggitoDelConiglio ?? #RaiRadio2 ??… - domenicalive : Grazie per aver passato la Pasqua con #DomenicaLive, la nostra @carmelitadurso vi aspetta domani per stare insieme… - giansainato : @Ri_Ghetto Mi hai svoltato la giornata, anche io pensavo fossero tipo solo 1 o 2! Grazie @Ri_Ghetto buona Pasquetta ?????? - vitello_antonio : @Vale22046 Grazie anche per te buona Pasquetta ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Pasquetta

Dai Vangeli - per via di un angelo, quello del "Lunedì dell'Angelo" -se poi non era davvero ...Controlli ancora più serrati in questa giornata di festa, tradizionalmente di gite fuori porta e pranzi all'aperto. Da domani si torna ad una divisione delle Regioni in fasce colorate con Veneto, ...I carabinieri del comando provinciale, nel corso dell’operazione Brevis, lo hanno fermato mentre era con la sua famiglia per il pranzo di Pasqua. In carcere anche Giovanni Caruso, 50 anni, Silvestre ..."Anche nelle festività pasquali non facciamo sconti a nessuno, sia per prevenire sia per sanzionare, ove necessario. Puntiamo alla condivisione del ...