Trieste, esplosione in casa: "Un morto carbonizzato" (Di domenica 4 aprile 2021) In una giornata di Pasqua già difficile a causa del Covid, da Trieste arriva la notizia di una terribile esplosione in un appartamento. Gravissimo incidente a Trieste nel giorno di Pasqua. Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita in un'esplosione verificatasi intorno alle ore 13 in un appartamento nel quartiere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

