Sinner - Hurkacz 0-1 (6-7; 1-4) diretta finale Masters 1000: Jannik vince il suo primo game nel secondo set (Di domenica 4 aprile 2021) secondo Set - 1- 4: Sinner riesce a cancellare lo zero dalla sua casella in questo secondo set: l'italiano tiene alla distanza e induce il polacco all'errore dopo aver ottenuto il... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 aprile 2021)Set - 1- 4:riesce a cancellare lo zero dalla sua casella in questoset: l'italiano tiene alla distanza e induce il polacco all'errore dopo aver ottenuto il...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - SuperTennisTv : ???? Jannik #Sinner! Finale a Miami!! Una grande rimonta dopo aver perso il primo set, rientra in partita e sconfigg… - SkySport : ?? FENOMENO SINNER ?? Il momento in cui il 19enne conquista il pass per la sua prima finale in un Masters 1000 ? Dome… - Deiana_Luca9 : #Sinner ha certamente più talento, però la giovane età e il fatto che non abbia mai giocato con #Hurkacz che sbagli… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #MiamiOpen Finalmente #Sinner tiene il servizio e si porta sull'1-4, ora però serve a tutti… -