Sileri: «Non fermeremo AstraZeneca, ma l’Ema ci dica quale età è più a rischio: finora rari casi in donne giovani» (Di domenica 4 aprile 2021) Questa settimana l’Olanda ha deciso di sospendere la somministrazione di AstraZeneca. Una decisione che secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, non deve preoccupare. D’altro canto però il sospetto che sia necessario ribadire con più chiarezza quali siano i limiti del vaccino sviluppato a Oxford lo ha anche Sileri, che in un’intervista alla Stampa si augura che quanto prima: «l’Ema si dovrà pronunciare nuovamente per introdurre un limite di età». Non per uno stop stavolta, un’ipotesi che il sottosegretario tende a escludere in futuro anche per l’Italia. Ma la speranza è che almeno l’agenzia per il farmaco europeo chiarisca i limiti di somministrazione innanzitutto su base anagrafica: «Individuata la fascia d’età, con un rischio maggiore di trombosi, si mette un limite per la ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) Questa settimana l’Olanda ha deciso di sospendere la somministrazione di. Una decisione che secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, non deve preoccupare. D’altro canto però il sospetto che sia necessario ribadire con più chiarezza quali siano i limiti del vaccino sviluppato a Oxford lo ha anche, che in un’intervista alla Stampa si augura che quanto prima: «si dovrà pronunciare nuovamente per introdurre un limite di età». Non per uno stop stavolta, un’ipotesi che il sottosegretario tende a escludere in futuro anche per l’Italia. Ma la speranza è che almeno l’agenzia per il farmaco europeo chiarisca i limiti di somministrazione innanzitutto su base anagrafica: «Individuata la fascia d’età, con unmaggiore di trombosi, si mette un limite per la ...

