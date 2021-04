Polo in maglia, 8 modelli che avremo voglia di indossare dopo aver visto «The Serpent» (Di domenica 4 aprile 2021) Alle Polo in maglia forse quest'anno ancora non ci avevate pensato. Ma scommettiamo che, se vi siete imbattuti o state per incappare in qualche puntata di «The Serpent», la miniserie di Netflix che racconta la storia del serial killer Charles Sobhraj, interpretato da Tahar Rahim, bè un pensiero a quelle Polo in maglia che tenete nell'armadio lo state facendo. Non è cosi? Non sentitevi in colpa, la molla che scatta quando vogliamo indossare qualcosa che abbiamo appena visto in un film o in un programma televisivo, è piuttosto normale. Studiata persino a tavolino da esperti di marketing che in gergo chiamano l'operazione product placement. E diciamola tutta non è una novità. Negli ultimi tempi, costretti anche dalla pandemia, ci siamo trovati sempre di ... Leggi su gqitalia (Di domenica 4 aprile 2021) Alleinforse quest'anno ancora non ci avevate pensato. Ma scommettiamo che, se vi siete imbattuti o state per incappare in qualche puntata di «The», la miniserie di Netflix che racconta la storia del serial killer Charles Sobhraj, interpretato da Tahar Rahim, bè un pensiero a quelleinche tenete nell'armadio lo state facendo. Non è cosi? Non sentitevi in colpa, la molla che scatta quandomoqualcosa che abbiamo appenain un film o in un programma televisivo, è piuttosto normale. Studiata persino a tavolino da esperti di marketing che in gergo chiamano l'operazione product placement. E diciamola tutta non è una novità. Negli ultimi tempi, costretti anche dalla pandemia, ci siamo trovati sempre di ...

Advertising

GiulyADP : La Juve è la Juve e resta tale sempre e comunque. Io tifo la Juventus, ciò che è e che è stata; ma non tifo per gli… - TRYME_shop : ?? Heath Polo. La maglia sostenibile - - Emiliangiolo : Vediamo con chi ho a che fare: se vi dico “in maglia Polo” voi cosa mi rispondete? - poveretta_ : @Tizio_Original Ma questo non ce l'ha una polo? Una camicia? Una maglia della nazonale? - BeaIsGod : @011blaze in maglia polo, il ragazzo d'oro -