Pisa-Lecce lunedì 5 aprile | ore 15 | formazioni | quote | pronostici

Trentaduesimo turno di Serie B e il Lecce di Corini va in trasferta sul campo del Pisa a tentare l'allungo decisivo verso la promozione. Padroni di casa scivolati in quel di Pescara, un duro colpo alle ambizioni playoff dei nerazzurri. Sono solo tre le vittorie nelle ultime 12 partite per la squadra di D'Angelo, troppo poche

