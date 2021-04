Papa Francesco ha avuto una fidanzata? Il retroscena di Amalia (Di domenica 4 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Papa Francesco, molto amato e seguito dai cittadini, nel corso degli anni ha suscitato diverse curiosità in merito alla sua vita privata: ma il pontefice ha avuto una fidanzata? Papa Francesco, durante i giorni di Pasqua, è in televisione per mostrare ai tanti fedeli i molti riti che si susseguono in quei giorni santi. Durante Leggi su youmovies (Di domenica 4 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., molto amato e seguito dai cittadini, nel corso degli anni ha suscitato diverse curiosità in merito alla sua vita privata: ma il pontefice hauna, durante i giorni di Pasqua, è in televisione per mostrare ai tanti fedeli i molti riti che si susseguono in quei giorni santi. Durante

Advertising

Pontifex_it : Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce se… - vaticannews_it : #PapaFrancesco 'Perché, sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la vita… - Avvenire_Nei : L'abbraccio di papa Francesco ai bambini della via Crucis - MARIACELENTAN0 : @Pontifex_it ?????Amen Alleluia?? ??? Santa Pasqua Di Resurrezione Caro Papa Francesco a voi e al mondo intero?? Sempre… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Papa Francesco: 'Superare i ritardi nella distribuzione dei vaccini' -