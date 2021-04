NBA 2021, i risultati della notte (4 aprile): Melli in quintetto, Mavericks vittoriosi. Embiid torna e impone la sua legge, ok Bucks e Jazz (Di domenica 4 aprile 2021) Otto partite, tanto da raccontare e una notte NBA che ha anche un bel retrogusto in chiave italiana. Sono accadute davvero tante cose tra i parquet d’America, nei giorni in cui l’attenzione in tema di basket dall’altra parte dell’Oceano si divide letteralmente in due, ma dalla lega professionistica americana non si stacca mai. La bella notizia, sul fronte tricolore, è che Rick Carlisle lancia Nicolò Melli in quintetto: un grande segnale di fiducia, che lui ripaga con 10 punti e 8 rimbalzi nella vittoria dei Dallas Mavericks (27-21) in casa dei Washington Wizards (17-31) per 87-109. Ci sono anche i 26 di Luka Doncic, i 19 di Jalen Brunson e la doppia doppia di Boban Marjanovic, mentre dall’altra parte non bastano i 26 e 14 rimbalzi di Russell Westbrook. Nella lotta playoff non perdono un colpo nemmeno i Portland Trail ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Otto partite, tanto da raccontare e unaNBA che ha anche un bel retrogusto in chiave italiana. Sono accadute davvero tante cose tra i parquet d’America, nei giorni in cui l’attenzione in tema di basket dall’altra parte dell’Oceano si divide letteralmente in due, ma dalla lega professionistica americana non si stacca mai. La bella notizia, sul fronte tricolore, è che Rick Carlisle lancia Nicolòin: un grande segnale di fiducia, che lui ripaga con 10 punti e 8 rimbalzi nella vittoria dei Dallas(27-21) in casa dei Washington Wizards (17-31) per 87-109. Ci sono anche i 26 di Luka Doncic, i 19 di Jalen Brunson e la doppia doppia di Boban Marjanovic, mentre dall’altra parte non bastano i 26 e 14 rimbalzi di Russell Westbrook. Nella lotta playoff non perdono un colpo nemmeno i Portland Trail ...

