Napoli: un gol in più dello scorso campionato ma con 10 gare in meno (Di domenica 4 aprile 2021) Il Napoli di Gattuso vola soprattutto in attacco: ecco i numeri rapportati con lo scorso campionato con un gol in più a 10 gare dal termine Il Napoli coglie la quinta vittoria consecutiva e la squadra di Gattuso si avvicina allo spareggio Champions contro la Juve con la voglia di scavalcare i bianconeri. Gattuso si affida soprattutto all'attacco con numeri strepitosi, soprattutto se rapportati alla scorsa stagione: sono 62 i gol azzurri, uno in più di tutto lo scorso campionato. Sorpasso centrato con 10 gare in meno. 62 v 61 – Il #Napoli ha già segnato più gol in questo campionato (62 reti in 28 gare) che in tutta la scorsa stagione di #SerieA dopo 38 giornate (61). Babà.

