Malcolm Spellman | creatore di The Falcon and The Winter Soldier | “Tutti fanno i conti con un mondo senza Cap

(Di domenica 4 aprile 2021) La video intervista video adi Theand The, serie Marvel che seguee Bucky, ex, inin cui gli Avengers non hanno più un leader.è ildi Theand The: per la tv aveva già scritto la sceneggiatura di diversi episodi di Empire, ma questa è la sua prima esperienza con il Marvel Cinematic Universe. Come ha dichiarato, è un sogno che si è avverato: anche lui, come molti bambini americani, è cresciuto leggendo i fumetti della Marvel. In sei episodi, disponibili dal 19 marzo su Disney Plus, ...

Con un colpo da maestro, un perfetto cortometraggio d'apertura per scrittura, ritmo e montaggio, la serie di Malcolm Spellman decide di chiudere subito in pochi minuti ciò che normalmente avrebbe ...La video intervista video a Malcolm Spellman, creatore di The Falcon and The Winter Soldier, serie Marvel che segue Falcon e Bucky, ex Winter Soldier, in mondo in cui gli Avengers non hanno più ...La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.