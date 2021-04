LIVE MotoGP, GP Doha in DIRETTA: Morbidelli in crescita, Bagnaia per il podio. Programma TV8, gara alle 19.00 (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO3 CRONACA WARM-UP MotoGP CRONACA WARM-UP MOTO2 15.05: Appuntamento dunque alle 19.00 per la gara. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.03: Zarco è stato il più veloce in sella alla Ducati Pramac con il crono di 1’54?482 a precedere di 94 millesimi Quartararo (Yamaha) e di 193 Vinales (Yamaha). Morbidelli è risalito dopo i problemi di ieri in quarta posizione a 0?378, mentre Bagnaia con la Ducati ufficiale ha concluso in sesta posizione a 0?480. Valentino Rossi non è andato oltre il 18° posto a 0?809 dalla vetta, girando con due gomme dure. 1 5 J. ZARCO 1:54.482 2 20 F. ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MOTO2 – LADELLA MOTO3 CRONACA WARM-UPCRONACA WARM-UP MOTO2 15.05: Appuntamento dunque19.00 per la. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.03: Zarco è stato il più veloce in sella alla Ducati Pramac con il crono di 1’54?482 a precedere di 94 millesimi Quartararo (Yamaha) e di 193 Vinales (Yamaha).è risalito dopo i problemi di ieri in quarta posizione a 0?378, mentrecon la Ducati ufficiale ha concluso in sesta posizione a 0?480. Valentino Rossi non è andato oltre il 18° posto a 0?809 dalla vetta, girando con due gomme dure. 1 5 J. ZARCO 1:54.482 2 20 F. ...

CanalplusMotoGP : #QatarGP ???? MotoGP Zarco quel spectacle ! Le Live : - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Doha in DIRETTA: Zarco vola nel warm-up. Programma TV8, gara alle 19.00 - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Doha in DIRETTA: Zarco vola nel warm-up. Programma TV8 gara alle 19.00 - #MotoGP #DIRETTA: #Zarco… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Qatar 2 Warm Up: @JohannZarco1 al Top, @FrankyMorbido12 è quarto - - motograndprixit : #MotoGP | Gp Qatar 2 Warm Up: @JohannZarco1 al Top, @FrankyMorbido12 è quarto - -