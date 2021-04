LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA | il vantaggio dei sette al comando scende sotto i 10? dopo il primo passaggio sull’Oude Kwaremont

(Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! La startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL13.21 I fuggitivi stanno per iniziare il Kortekeer. Ilentra nel vivo. 13.20 Mancano 124 chilometri al traguardo. 13.17 Il gruppo ha superato l’Oude. 9’50” ildei fuggitivi. 13.15 Lavora la UAE Team Emirates sule ildei battistradai 10?. 13.12a 10’12” ildei fuggitivi. Il gruppo inizia l’Oude. 13.09 C’è lotta per le posizioni in gruppo in ...

Con ogni probabilità sarà decisivo il terzo e ultimo giro di salite, dopo 237 chilometri di corsa, con il terzo passaggio sul Vecchio Kwaremont e il Paterberg che costituiscono le ultime rampe