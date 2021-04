LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: gruppo a 10? dai cinque fuggitivi (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL Giro delle Fiandre 11.13 Dopo le tensioni iniziali, il clima è molto disteso nel plotone. I corridori scambiano diverse chiacchiere fra di loro e il ritmo è piuttosto blando. 11.10 Bella immagine per Greg Van Avermaet che si avvantaggia dal gruppo per accostarsi a bordo strada a salutare la famiglia. Segnale evidente di quanto il belga tenga a questa corsa, sotto gli occhi della moglie e dei figli. 11.05 Superati i primi 35 chilometri di corsa. Ne mancano 215 alla conclusione. 11.01 Rientrano anche Denz e Houle sui cinque iniziali battistrada. Questi i corridori che compongono quindi la fuga: Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), Jelle ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL11.13 Dopo le tensioni iniziali, il clima è molto disteso nel plotone. I corridori scambiano diverse chiacchiere fra di loro e il ritmo è piuttosto blando. 11.10 Bella immagine per Greg Van Avermaet che si avvantaggia dalper accostarsi a bordo strada a salutare la famiglia. Segnale evidente di quanto il belga tenga a questa corsa, sotto gli occhi della moglie e dei figli. 11.05 Superati i primi 35 chilometri di corsa. Ne mancano 215 alla conclusione. 11.01 Rientrano anche Denz e Houle suiiniziali battistrada. Questi i corridori che compongono quindi la fuga: Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), Jelle ...

