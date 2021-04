'la zona rossa a pasqua? scelta ipocrita, chiudiamo i ristoranti ma la gente va dove vuole' (Di domenica 4 aprile 2021) Da today.it MATTEO BASSETTI CON LA MASCHERINA 'La scelta di fare zona rossa a pasqua è ipocrita. È impossibile far rispettare una zona rossa per 65 milioni di persone. Bisognava andare a fare le ... Leggi su dagospia (Di domenica 4 aprile 2021) Da today.it MATTEO BASSETTI CON LA MASCHERINA 'Ladi fare. È impossibile far rispettare unaper 65 milioni di persone. Bisognava andare a fare le ...

Advertising

ricpuglisi : Cari concittadini in zona rossa, vi rammento la gitarella politica delle SARDINE in sacco a pelo a Roma - repubblica : Gli assorbenti negati in zona rossa e il pasticcio della legge che non c'è: 'Ma sono un bene essenziale' - SkyTG24 : Pasqua e Pasquetta in zona rossa, ecco l'autocertificazione per spostarsi. IL PDF - Blackkwaterr : Oddio ma pensandoci bene sono due anni che c'è il sole a Pasquetta ma alla fine siamo tutti in zona rossa e vaffanculo - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Covid: Pasqua e Pasquetta in zona rossa, ecco tutte le regole da seguire -