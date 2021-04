Juventus-Allegri, arrivano conferme: il ritorno di Max è più di un’idea (Di domenica 4 aprile 2021) arrivano conferme sul ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. E’ una situazione difficilissima in casa bianconera, il tecnico Andrea Pirlo è a serio rischio esonero dopo il pareggio contro il Torino. La Vecchia Signora è distante addirittura 12 punti dall’Inter, la Juve è già tagliata fuori dalla corsa al titolo, dovrà mantenere almeno la quarta posizione per la qualificazione alla prossima Champions League. E’ una vera e propria bagarre, mercoledì andrà in scena uno scontro diretto contro il Napoli, l’ex centrocampista si gioca la panchina. Pirlo non può permettersi la sconfitta e dovrà tirare fuori il meglio dalla squadra. Pirlo a rischio esonero, si gioca la panchina contro il Napoli: la Juventus ‘vede’ Allegri, le ipotesi per presente e futuro L’ipotesi ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 aprile 2021)suldi Massimilianoalla. E’ una situazione difficilissima in casa bianconera, il tecnico Andrea Pirlo è a serio rischio esonero dopo il pareggio contro il Torino. La Vecchia Signora è distante addirittura 12 punti dall’Inter, la Juve è già tagliata fuori dalla corsa al titolo, dovrà mantenere almeno la quarta posizione per la qualificazione alla prossima Champions League. E’ una vera e propria bagarre, mercoledì andrà in scena uno scontro diretto contro il Napoli, l’ex centrocampista si gioca la panchina. Pirlo non può permettersi la sconfitta e dovrà tirare fuori il meglio dalla squadra. Pirlo a rischio esonero, si gioca la panchina contro il Napoli: la‘vede’, le ipotesi per presente e futuro L’ipotesi ...

Advertising

Eurosport_IT : Massimiliano Allegri pronto a riprendersi la panchina della Juventus? ???? #Calciomercato | #SerieA | #Juventus |… - GoalItalia : L’annata più dura per la Juve, Marchisio: “Il calo era iniziato già con Allegri, stagione fallimentare senza Champi… - al29751 : RT @tutticonvocati: ???@LucianoMoggi: '#Allegri? Sono della teoria che le minestre riscaldate non vanno bene. Detto questo penso che Max pos… - Vittoriog82 : RT @tutticonvocati: ???@LucianoMoggi: '#Allegri? Sono della teoria che le minestre riscaldate non vanno bene. Detto questo penso che Max pos… - MarzianoAnsioso : RT @tutticonvocati: ???@LucianoMoggi: '#Allegri? Sono della teoria che le minestre riscaldate non vanno bene. Detto questo penso che Max pos… -