Jannik Sinner si ferma in finale a Miami, quale sarà il prossimo torneo? La programmazione (Di domenica 4 aprile 2021) Jannik Sinner ha ceduto a Hubert Hurkacz per 7-6(4), 6-4, in occasione della finale del Masters 1000 di Miami 2021. Grande chance al vento per il giovanissimo altoatesino, il quale ha perso la concentrazione nel momento clou dell’incontro, per poi tentare di riprendere l’avversario, ormai però fuggito verso il successo. L’azzurro è comunque meritevole di lodi per quanto palesato negli Stati Uniti, fautore di un torneo di tutto rispetto e giustiziere di Roberto Bautista Agut, tra gli altri. Il percorso del tennista italiano proseguirà a Monte Carlo, evento in programma dall’11 al 18 aprile nel Principato di Monaco. Il torneo sulla terra rossa metterà a dura prova l’adattamento sulle varie superfici di Sinner, nuova occasione di livello Masters 1000 per ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021)ha ceduto a Hubert Hurkacz per 7-6(4), 6-4, in occasione delladel Masters 1000 di2021. Grande chance al vento per il giovanissimo altoatesino, ilha perso la concentrazione nel momento clou dell’incontro, per poi tentare di riprendere l’avversario, ormai però fuggito verso il successo. L’azzurro è comunque meritevole di lodi per quanto palesato negli Stati Uniti, fautore di undi tutto rispetto e giustiziere di Roberto Bautista Agut, tra gli altri. Il percorso del tennista italiano proseguirà a Monte Carlo, evento in programma dall’11 al 18 aprile nel Principato di Monaco. Ilsulla terra rossa metterà a dura prova l’adattamento sulle varie superfici di, nuova occasione di livello Masters 1000 per ...

