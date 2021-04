Covid | Rezza | “Aprile mese ancora di sacrifici | ma con i vaccini ne usciremo fuori”

(Di domenica 4 aprile 2021) Curva dei contagi da coronavirus in Italia che scende lentamente. Lockdown, zone rosse e restrizioni non sono bastate? A rispondere, intervistato dal Corriere della Sera, è il direttore della Prevenzione del ministero della Salute e membro del comitato tecnico scientifico Cts Giovanni. L'articolo .

Leggi ancheItalia oggi, terapie intensive e contagi: il punto "La lenta decrescita - continua- ha bisogno del contributo di tutti. Aprile sarà ancora un mese di restrizioni. L'esempio ...Aprile sarà ancora un mese di restrizioni, avverte, ma si vede la luce in fondo al tunnel: 'Ai tre vaccini ora disponibili, a metà aprile si aggiungerà il quarto e a ridosso dell'estate altri ...Curva dei contagi da coronavirus in Italia che scende lentamente ... del ministero della Salute e membro del comitato tecnico scientifico Cts Giovanni Rezza. “Colpa delle varianti – spiega -. Quella ...Spiagge deserte, città con traffico a zero e nessuno a passeggio. Per il secondo anno la Pasqua è senza viaggi e riunioni di famiglia, con l'Italia rossa per frenare la pandemia. Regole ancora più sev ...