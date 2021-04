Covid Piemonte, oggi 1.425 contagi e 28 morti: bollettino 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.425 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi 4 aprile. Si registrano altri 28 morti, secondo l’ultima tabella aggiornata. Nel dettaglio, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.425 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 74 dopo test antigenico), pari al 10% dei 13.545 tamponi eseguiti, di cui 7.713 antigenici. Dei 1.425 nuovi casi, gli asintomatici sono 550 (38,6%). I casi sono 199 di screening, 813 contatti di caso, 413 con indagine in corso, 18 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 79 in ambito scolastico e 1.328 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 321.386, di cui 26.058 Alessandria, 15.445 Asti, 9.938 Biella, 45.577 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.425 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimodi. Si registrano altri 28, secondo l’ultima tabella aggiornata. Nel dettaglio, l’Unità di Crisi della Regioneha comunicato 1.425 nuovi casi di persone risultate positive al-19 (di cui 74 dopo test antigenico), pari al 10% dei 13.545 tamponi eseguiti, di cui 7.713 antigenici. Dei 1.425 nuovi casi, gli asintomatici sono 550 (38,6%). I casi sono 199 di screening, 813 contatti di caso, 413 con indagine in corso, 18 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 79 in ambito scolastico e 1.328 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 321.386, di cui 26.058 Alessandria, 15.445 Asti, 9.938 Biella, 45.577 ...

