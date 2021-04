Covid, mascherina obbligatoria in spiaggia e piscina: paura quarta ondata (Di lunedì 5 aprile 2021) Covid. Arrivano nuovi obblighi per i dispositivi di protezione. Obbligo in piscina e spiaggi. Si teme la quarta ondata. La Spagna non rimane con le mani in mano e si prepara per l’estate. Queste misure entreranno in vigore da domani su tutto il territorio nazionale. Una mossa che prova ad anticipare una sottovalutazione della contagiosità L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 aprile 2021). Arrivano nuovi obblighi per i dispositivi di protezione. Obbligo ine spiaggi. Si teme la. La Spagna non rimane con le mani in mano e si prepara per l’estate. Queste misure entreranno in vigore da domani su tutto il territorio nazionale. Una mossa che prova ad anticipare una sottovalutazione della contagiosità L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Giulia67837906 : RT @RadioSavana: Germania (Stoccarda), marea umana in piazza per protestare contro restrizioni Covid. Sono tutti senza mascherina. Avanti c… - Gigliom57 : RT @sebaquila: A questo punto Draghi e speranza dovrebbero uscire in pubblico e dire le cose come stanno, La Pandemia non c'è più ma dovet… - Nclosing123 : @Marfisa2 Brava!Lo avevo letto anche in un commento al post della Gandini che citava l'art che ho postato. Cmq,a pa… - ACCEDIALSITO : RT @ACCEDIALSITO: Questa ti dona ???? #Salvini #meloni #Covid_19 #coronavirus #Pasquetta #Roma GIÙ LA MASCHERINA ???????? - ACCEDIALSITO : Questa ti dona ???? #Salvini #meloni #Covid_19 #coronavirus #Pasquetta #Roma GIÙ LA MASCHERINA ???????? -