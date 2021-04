Covid Gb, 10 morti in 24 ore: dato più basso da settembre (Di domenica 4 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati registrati 3.423 contagi da coronavirus e 10 morti. Il dato dei decessi, sottolinea il Guardian, è il più basso dai 9 morti del 14 settembre. Ieri i morti erano stati 58, mentre venerdì erano 52. Pur tenendo conto del rallentamento delle registrazioni durante il weekend di Pasqua, il dato evidenzia il buon risultato del programma vaccinale. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati registrati 3.423 contagi da coronavirus e 10. Ildei decessi, sottolinea il Guardian, è il piùdai 9del 14. Ieri ierano stati 58, mentre venerdì erano 52. Pur tenendo conto del rallentamento delle registrazioni durante il weekend di Pasqua, ilevidenzia il buon risultato del programma vaccinale. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, in Brasile superati i 330mila morti. I casi di contagio sfiorano la soglia dei 13 milioni. E' il secondo Pa… - borghi_claudio : Il 'mistero' dei morti covid e dei dati istat. Secondo l'amico @pbecchi il fatto che i morti covid non siano visibi… - StefanoFeltri : A noi, i sospesi tra terrore e speranza, cosa tocca? Daniele Mencarelli, la Pasqua, la fede, l’importanza delle gr… - SavioFicorella : RT @anari56: Ricordiamo tutti quanti morti ha fatto il COVID tra i sanitari che lottavano giorno e notte per salvare vite. Ora indaga la gu… - Miti_Vigliero : Dramma del Covid a Bra: sposati da 52 anni, sono morti a un giorno distanza -